Военкома из Усть-Илимска с тяжелым ранением отправили в Иркутск

Сегодня утром, 27 сентября, сотрудники министерства здравоохранения рассказали, что военкома с тяжелым ранением отправили на самолете санавиации из Усть-Илимска в Иркутск.

Напомним, что в понедельник, 26 сентября, в военкомате Усть-Илимска местный житель устроил стрельбу. Видео, на кадрах которого видно как стрелявший в упор стреляет в военкома Александра Елисеева, распространилось по всему интернету.

После случившегося Игорь Кобзев, глава Иркутской области, выступил с заявлением о том, что злоумышленник задержан и обязательно будет наказан.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости