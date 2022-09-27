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Военкома из Усть-Илимска с тяжелым ранением отправили в Иркутск

Главная В России
Красноярск
12:45 27 Сентября 2022
общество, стрельба, скорая, иркутск
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Сегодня утром, 27 сентября, сотрудники министерства здравоохранения рассказали, что военкома с тяжелым ранением отправили на самолете санавиации из Усть-Илимска в Иркутск. 

Напомним, что в понедельник, 26 сентября, в военкомате Усть-Илимска местный житель устроил стрельбу. Видео, на кадрах которого видно как стрелявший в упор стреляет в военкома Александра Елисеева, распространилось по всему интернету. 

После случившегося Игорь Кобзев, глава Иркутской области, выступил с заявлением о том, что злоумышленник задержан и обязательно будет наказан. 

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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