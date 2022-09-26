«Стрелок будет наказан»: губернатор Игорь Кобзев прокомментировал стрельбу в военкомате Усть-Илимска

Глава Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал нападение призывника на военкома в военкомате Усть-Илимска. По словам губернатора, в настоящее время медики ведут борьбу за жизнь военкома Александра Елисеева, который находится в крайне тяжелом состоянии.

«Стрелок был задержан и он будет обязательно наказан», - заявил Игорь Кобзев.

Также глава Иркутской области отметил, что ему стыдно за то, что подобное происходит в то время, когда все должны объединиться и бороться против реальных угроз.

Добавим, что губернатор распорядился усилить меры безопасности.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости