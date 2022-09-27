Молодая жительница Новосибирска обвиняется в сбыте крупной партии наркотиков

В Новосибирске перед судом предстанет 19-летняя девушка, которую обвиняют в крупной партии наркотиков.

По данным сотрудников прокуратуры летом этого года местная жительница связалась с неизвестным, который научил ее изготавливать синтетические запрещенные вещества. Когда она самостоятельно изготовила наркотики массой 3,6 кг, начала фасовать их по пакетам для сбыта. Наркотические вещества она прятала в «тайники-закладки». Однако пресечь преступную деятельность удалось сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области.

На данный момент материалы дела переданы в суд. Злоумышленнице может грозить пожизненный срок.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович