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В Иркутской области нашли подозреваемого в поджоге 1,5 тонн сена

Главная В России
Красноярск
16:25 23 Сентября 2022
общество, пожар, полиция
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В Иркутской области сотрудники полиции установили личность подозреваемого в поджоге 1,5 тонн сена. 

Ранее к правоохранителям обратился фермер, у которого сгорело шесть рулонов сена, которые он заготовил в качестве корма для коров. Фермер, видя пламя, прибегал на место возгорания, но поджигателя там не находил.

Сотрудникам полиции удалось найти злоумышленника. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что совершил это из-за нелюбви к фермеру. 

На данный момент назначена пожаротехническая экспертиза. 

Фото: © ГУ МВД по Иркутской области

 

 

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