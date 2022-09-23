В Иркутской области нашли подозреваемого в поджоге 1,5 тонн сена

В Иркутской области сотрудники полиции установили личность подозреваемого в поджоге 1,5 тонн сена.

Ранее к правоохранителям обратился фермер, у которого сгорело шесть рулонов сена, которые он заготовил в качестве корма для коров. Фермер, видя пламя, прибегал на место возгорания, но поджигателя там не находил.

Сотрудникам полиции удалось найти злоумышленника. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что совершил это из-за нелюбви к фермеру.

На данный момент назначена пожаротехническая экспертиза.

Фото: © ГУ МВД по Иркутской области