В Новосибирске задержка рейса стала поводом для возбуждения дела

На директора авиакомпании "ИрАэро" возбудили дело, после того как в Новосибирске задержали рейс «Новосибирск — Баку» на 10 часов.

Сотрудники транспортной прокуратуры выяснили, что 22 июля этого года почти 100 человек провели в аэропорту десять часов в ожидании своего полета. За все это время сотрудники компании не предложили ожидающим переждать в номерах гостиницы, а еду и воду приносили с большой задержкой.

Сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокураты возбудили дело об административных правонарушениях по статье "оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований".

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости