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В Новосибирске задержка рейса стала поводом для возбуждения дела

Главная В России
Красноярск
15:10 23 Сентября 2022
общество, самолет, дело
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На директора авиакомпании "ИрАэро" возбудили дело, после того как в Новосибирске задержали рейс «Новосибирск — Баку» на 10 часов.

Сотрудники транспортной прокуратуры выяснили, что 22 июля этого года почти 100 человек провели в аэропорту десять часов в ожидании своего полета. За все это время сотрудники компании не предложили ожидающим переждать в номерах гостиницы, а еду и воду приносили с большой задержкой. 

Сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокураты возбудили дело об административных правонарушениях по статье "оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований". 

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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