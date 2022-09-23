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Древний памятник истории уничтожил житель Алтайского края

Главная В России
Красноярск
11:10 23 Сентября 2022
общество, памятник, полиция
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В Алтайском края мужчина специально разрыл и тем самым повредил древний памятник истории.

По данным сотрудников правоохранительных органов злоумышленник точно знал, где находится объект культурного наследия. Он прибыл на его территорию и с помощью металлодетектора и штыковой лопаты выкопал 20 металлических наконечников стрел, которые относятся к периоду второй половины VII — начала VI вв. до н. э. 

Сотрудниками ведомства была проведена археологическая экспертиза, в ходе который специалисты выяснили, что мужчина уничтожил разновременной культурный слой, представленный объектами от эпохи палеолита до эпохи бронзы и раннего железного века.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

Фото: © УФСБ по Алтайскому краю

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