В Новосибирске пытались передать носки с героинам в СИЗО

В Новосибирске в СИЗО-1 одному из заключенных пытались передать носки, которые пропитаны героином.

Пресечь передачу запрещенных веществ удалось благодаря служебной собаки, которая обратила внимание на носки. Как позже выяснили сотрудники УФСИН нарушительницей оказалась знакомая одного из обвиняемых.

Организатором передачи стал тот, для когда она и предназначалась. Мужчина признал свою вину.

Изъятые носки передали полицейским, чтобы те возбудили уголовное дело.

Фото: © ГУФСИН России по Новосибирской области