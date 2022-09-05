5 сентября
Новости России
погода +19 °C
60.37
 
€ 60.22
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жительница Иркутска отдала мошенникам более 9 млн рублей

Главная В России
Красноярск
14:00 5 Сентября 2022
общество, мошенники, полиция
версия для печати Ico_print

В Иркутске местная жительница перевела мошенникам 9 миллионов 400 тысяч рублей. 

Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала сотрудникам, что весной ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. По словам лжесотрудников на имя иркутянки оформили кредит в 2 млн рублей. Мошенники предложили женщине спасти ее деньги, для этого необходимо перевести их на якобы безопасный счет. 

Чтобы потерпевшая не сомневалась с ней также связался лжеследователь, который во время разговора рассказывал как правильно перевести все денежные средства. 

Когда первый обман сработал, аферисты позвонили еще нескоько раз, убеждая иркутянку перевести новые суммы. Аферисты даже убедили потерпевшую оформить кредит под залог квартиры, однако в настоящем банке ей отказали. Тогда доверчивая женщина продала свое жилье и полученные деньги перевела на счета мошенников. 

На данный момент сотрудники полиции разыскивают этих аферистов.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Президент РФ утвердил строительство третьего моста в Томске

Президент РФ утвердил строительство третьего моста в Томске

5 Сентября 2022 г.
Владимир Путин также согласовал строительство школ и детской больницы
Новости Красноярска: Житель Омска купил пиццу за 28 тысяч рублей

Житель Омска купил пиццу за 28 тысяч рублей

5 Сентября 2022 г.
Мужчина попал на сайт мошенников
Новости Красноярска: Советником "Газпром" стал Сергей Жвачкин

Советником "Газпром" стал Сергей Жвачкин

5 Сентября 2022 г.
Ранее он был губернатором Томской области
Новости Красноярска: В Новосибирской области полицейского обвинили в халатности

В Новосибирской области полицейского обвинили в халатности

5 Сентября 2022 г.
Мужчину осудили на два года условно
Новости Красноярска: В Иркутске организатор незаконной парковки пойдет под суд

В Иркутске организатор незаконной парковки пойдет под суд

5 Сентября 2022 г.
Директор коммерческой организации самовольно завладел участком земли
Новости Красноярска: В Бурятии женщина за смерть сына получила 110 тысяч рублей

В Бурятии женщина за смерть сына получила 110 тысяч рублей

5 Сентября 2022 г.
Убийца осужден на девять лет
Новости компаний
02/09
Семена чиа и льна: что в них полезного и как их есть
02/09
Доставка продуктов личной гигиены через интернет-магазин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Новым кандидатом на пост мэра Красноярска стал Альберт Васильев

Новым кандидатом на пост мэра Красноярска стал Альберт Васильев

1 Сентября 2022 г.
Весь список кандидатов станет известен вечером 2 сентября
Новости Красноярска: Сергей Безруков прогулялся по Центральной набережной Красноярска

Сергей Безруков прогулялся по Центральной набережной Красноярска

1 Сентября 2022 г.
В нашем городе он играл на сцене ТЮЗа в «Дяде Ване»
Новости Красноярска: В Красноярске водитель BMW протаранил несколько автомобилей и пытался применить оружие

В Красноярске водитель BMW протаранил несколько автомобилей и пытался применить оружие

5 Сентября 2022 г.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru