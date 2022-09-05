Жительница Иркутска отдала мошенникам более 9 млн рублей

В Иркутске местная жительница перевела мошенникам 9 миллионов 400 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала сотрудникам, что весной ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. По словам лжесотрудников на имя иркутянки оформили кредит в 2 млн рублей. Мошенники предложили женщине спасти ее деньги, для этого необходимо перевести их на якобы безопасный счет.

Чтобы потерпевшая не сомневалась с ней также связался лжеследователь, который во время разговора рассказывал как правильно перевести все денежные средства.

Когда первый обман сработал, аферисты позвонили еще нескоько раз, убеждая иркутянку перевести новые суммы. Аферисты даже убедили потерпевшую оформить кредит под залог квартиры, однако в настоящем банке ей отказали. Тогда доверчивая женщина продала свое жилье и полученные деньги перевела на счета мошенников.

На данный момент сотрудники полиции разыскивают этих аферистов.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков