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Скончался единственный президент СССР Михаил Горбачев

Главная В России
Красноярск
09:36 31 Августа 2022
гибель, политика, новосибирск, омск, иркутск
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В среду утром, 31 августа, стало известно о смерти первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Ему был 91 год. Как пишут крупные российские СМИ со ссылкой на Центральную клиническую больницу (ЦКБ), политик скончался накануне вечером после тяжелой и продолжительной болезни.

Бывший генеральный секретарь ЦК КПСС в свое время побывал в нескольких городах Сибири. Так, Михаил Горбачев посещал Омск, Новосибирск, Иркутск, Сургут и Барнаул.

Добавим, что политика планируют похоронить на Новодевичьем кладбище.

Фото: © РИА Новости

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