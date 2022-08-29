Омские полицейские разыскивают подозреваемого в изнасиловании ребенка

В Омской области сотрудники полиции разыскивают мужчину, который подозревается в изнасиловании ребенка.

Сообщение о случившемся поступило в полицию вечером в воскресенье. Фельдшер скорой помощи рассказал полицейским о том, что неизвестный мужчина в Новоомске изнасиловал несовершеннолетнюю.

Полицейские начали поиски 46-летнего мужчины, который по предварительной информации был одет в строительную робу. Также правоохранители описали основные примеры подозреваемого: рост - 160 сантиметров, худощавый, на губе слева - ссадина.

На данный момент уже возбуждено уголовное дело.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко