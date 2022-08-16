В Иркутской области погоня закончилась аварией

В Иркутской области инспекторы ГИБДД выехали на дороги города для выявления нетрезвых водителей. Во время патрулирования они заметили автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Водитель испугался, что его задержат и начал уезжать от сотрудников полиции. Инспекторы начали преследовать машину.

В итоге во время погони водитель-нарушитель не справился с управлением, наехал на препятствие, и в результате автомобиль перевернулся. Среди пострадавших оказалась пассажирка внедорожника. Девушку госпитализировали.

На молодого человека завели административное дело по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

Фото: © ГУ МВД России по Иркутской области