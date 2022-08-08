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На трассе в Томске произошло ДТП с участием лося и Toyota

Главная В России
Красноярск
11:00 8 Августа 2022
происшествия, дтп, животные
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В пятницу минувшей недели в Томске трассу перебегал лось, которого сбила Toyota. В столкновении пострадали три человека, один из них 13-летний подросток. Животное же погибло на месте ДТП. 

По словам сотрудников ведомства водитель автомобиля наехал на животное, которое перебегало дорогу. От столкновения машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.   

Напомним, что ранее Sibnovosti.ru писали о том, что лось выходил в одном из городов Новосибирской области.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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