В Новосибирской области на дорогу вышел лось

На выходных в одном из городов Новосибирской области на проезжую часть вышли лось с лосихой.

Видео, где дикое животное скачет по городу, появилось в социальных сетях. Жители активно комментируют произошедшее, беспокоясь за животное и за людей.

Сотрудники Министерства природных ресурсов Новосибирской области рассказали, что дикое животное уже покинула территорию города и ситуация находится под контролем.

Напомним, что это не первый случай выхода диких животных к людям за это лето. Ранее Sibnovosti.ru писали о медведях, которые выходили к дорогам в Дивногорске.

Фото: © РИА Новости / Сергей Кузнецов