Житель Омска зарезал жену на глазах у внука

В Омске во время ссоры 66-летний мужчина убил жену на глазах у 10-летнего внука. Осознав содеянное мужчина попытался покончить с собой. О случившемся сообщил ребенок, который поняв, что не сможет оставить дедушку, выбежал на улицу и рассказал соседям.

На месте убийства сотрудники полиции обнаружили тело 62-летней женщины с множественными резаными ранами и ее мужа с ранениями.

По словам следственного комитета был проведен осмотр жилья, а также изъято орудие убийства и другие предметы имеющие отношение к делу. На данный момент возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости