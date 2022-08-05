Сотрудники МВД России объявили в розыск Хельгу Пирогову

Сотрудники МВД России объявили в розыск новосибирского депутата Хельгу Пирогову. Женщина разыскивается за распространение фейков о ВС РФ.

Ранее Следственный комитет РФ по Новосибирской области завел уголовное дело на депутат по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Дело было заведено из-за негативных комментариев Хельги Пироговой о погибших российских солдатах

На данный момент известно что Хельга Пирогова покинула Россию и направилась в Грузию.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович