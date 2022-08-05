Жителя Новосибирска задержали за хранения трех пистолетов

Житель Новосибирска был задержан за незаконное хранение огнестрельного оружия.

​Сотрудники полиции обыскали квартиру задержанного и нашли у него три пистолета и патроны. Найденные вещи были направленны на исследование. По словам сотрудников правоохранительных органов патроны являются боеприпасами и пригодны для производства выстрелов.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье за незаконное приобретение, хранение оружия и боеприпасов. Сейчас момент новосибирец находится под подпиской о невыезде.

Отметим, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков