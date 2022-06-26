Подержанные трамваи, автобусы и вагоны метро отправят из Москвы в Новосибирск

26 вагонов метро, 30 автобусов и 6 трамвайных вагонов поступят в Новосибирск. Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на городской департамент транспорта, в настоящее время решается вопрос о доставке подвижного состава.

В Новосибирск будут отправлены вагоны метро 1977–1988 годов выпуска, трамвайные вагоны модели 71-619К , которые выпускались в 1999–2012 годах и низкопольные автобусы модели ЛиАЗ-5292. Заместитель начальника управления пассажирских перевозок Михаил Никулин пояснил, что бывшие в эксплуатации вагоны метро требуются для увеличения действующих составов до пятивагонных. Ранее администрация Новосибирска рассказывала о планах в ближайшие несколько лет перейти на пятивагонные составы, что позволит разгрузить станции с крупным пассажиропотоком.

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