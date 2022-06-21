18-летнего жителя Томска задержали по подозрению в реабилитации нацизма

В Томске в отношении молодого человека было заведено уголовное дело по подозрению в реабилитации нацизма.

В УМВД России по Томской области заявили, что осенью прошлого года 18-летний житель Томска на фоне идеологической и политической ненависти, из-за чувства вражды к СССР и РФ, в группе одной из социальных сетей опубликовал два поста. В выложенных постах были сведения об одобрении преступных деяний, которые были установлены приговором Международного военного трибунала для суда и наказания военных преступников европейских стран «оси».

Во время обысков у жителя Томска нашли предметы вместе с вещами с изображением свастики и символики нацистской Германии. Суд принял решение запретить подозреваемому совершать определенные действия.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости