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18-летнего жителя Томска задержали по подозрению в реабилитации нацизма

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Красноярск
15:31 21 Июня 2022
полиция, преступление
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В Томске в отношении молодого человека было заведено уголовное дело по подозрению в реабилитации нацизма.  

В УМВД России по Томской области заявили, что осенью прошлого года 18-летний житель Томска на фоне идеологической и политической ненависти, из-за чувства вражды к СССР и РФ, в группе одной из социальных сетей опубликовал два поста. В выложенных постах были сведения об одобрении преступных деяний, которые были установлены приговором Международного военного трибунала для суда и наказания военных преступников европейских стран «оси».

Во время обысков у жителя Томска нашли предметы вместе с вещами с изображением свастики и символики нацистской Германии. Суд принял решение запретить подозреваемому совершать определенные действия.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

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