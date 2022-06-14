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Пресс-конференция «Фестиваль сибирской культуры «Слетье» ПРЯМОЙ ЭФИР

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Красноярск
10:19 14 Июня 2022
встреча, общество, омск
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14 июня в 12:00 часов (+6 GMT) в Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдёт пресс-конференция, посвящённая фестивалю сибирской культуры «Слетье». Фестиваль пройдёт 18-19 июня в посёлке Большеречье.

Участники:
- Светлана Бакулина, заместитель министра культуры Омской области;
- Василий Майстепанов, глава Большереченского муниципального района;
- Олег Поляков, заведующий отделом сохранения, изучения и демонстрации традиционных ремесел Государственного музея-заповедника «Старина Сибирская»;
- Виктория Багринцева, директор Государственного центра народного творчества Омской области.

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