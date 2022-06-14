Пресс-конференция «Фестиваль сибирской культуры «Слетье» ПРЯМОЙ ЭФИР

10 июня проект телеканала «Продвижение» вновь стал победителем ежегодного фестиваля детского телевидения «Включайся!» в номинации «Не скучай». А автор и ведущая про-граммы Соня Волкова победила в номинации «Лицо с экрана» как лучшая ведуща...