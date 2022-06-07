В Новосибирской области с 15 июня запретят ездить большегрузам

Летнее ограничение движения большегрузов - с 15 июня по 31 августа - будет действовать в Новосибирской области. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба Территориального управления автомобильных дорог региона.

В сообщении говорится, что тяжеловесные грузы по дорогам Новосибирской области фурам перевозить запретят. Это касается дорог регионального и муниципального значения с асфальтобетонным покрытием. Одно из основных условий ограничения - дневная температура воздуха от +32 градусов. Но, отмечают в ТУАД, проезд транспорта с допустимыми осевыми нагрузками в указанные дни будет разрешен с 22:00 до 10:00 часов.

Фото:©Денис Абрамов/РИА Новости