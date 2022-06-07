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В Хакасии разгорелся скандал из-за льготной путевки для сына губернатора

Главная В России
Красноярск
13:05 7 Июня 2022
отдых, лето, дети, хакасия, общество
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В Хакасии неожиданно разгорелся скандал, одной из участниц которого, предположительно, стала первая леди региона Светлана Коновалова. По информации издания «Пульс Хакасии», супруга губернатора была искренне удивлена, что в родительском чате осудили их порыв отправить сына в детский лагерь отдыха по льготной путевке.

Многие родители были возмущены тем, что при ситуации, когда в правительство Хакасии почти вдвое сократило финансирование на льготный детский отдых, семья главы региона, которую вряд ли можно отнести к категории малоимущих, воспользовалась ситуацией. 

В родительском чате были высказаны претензии, на что пользователь, чьи имя и фамилия совпадают с ФИО жены губернатора, ответила, что её сын получил путевку на общих основаниях. Через некоторое время женщина удалилась из родительского чата.

Политолог Илья Паймушкин уверен, что если переписка является правдой, то это негативно скажется на рейтинге главы Хакасии.

Фото:©/РИА Новости

 

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