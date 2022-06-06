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В Алтайском крае судят 15-летнего подростка за «удар» в живот спортивному тренеру

Главная В России
Красноярск
13:50 6 Июня 2022
спортсмен, школьники, алтай, суд, общество
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В Рубцовске Алтайского края начался суд над 15-летний подростком, который обвиняется в нанесении травм спортивному тренеру. Инцидент произошел в декабре 2021 года на городском чемпионате по мини-футболу. Со слов потерпевшего тренера Игоря Мананникова подросток из команды соперников ударил его в тот момент, когда пробегал мимо во время игры. После первого тайма тренер обратился к медику спорткомплекса с жалобами на острую боль в районе живота. Медработник приложила мужчине лед и дала таблетку кофеина. Мужчина вернулся к своей команде, но после  матча ему стало хуже и пришлось вызвать скорую. Когда тренера доставили в больницу, ему диагностировали закрытую травму живота и срочно отправили в операционную. По данным медработников, у Манникова были внутренние гематомы, а также травма в виде неполного разрыва части поджелудочной  и разрыв брыжейки.

Игорь Манников обвинил 15-летнего подростка в неспортивном поведении и нанесении умышленного вреда здоровью и написал заявление в полицию. Правда, правоохранители не усмотрели состава преступления в произошедшем, отказав тренеру в возбуждении уголовного дела. Но 24 февраля 2022 года Игорь Мананников обратился в прокуратуру. Следком возбудил уголовное дело и теперь подозреваемому грозит реальный уголовный срок. 

В пользу тренера свидетельствуют два игрока его команды, которые якобы видели, как обвиняемый подросток  нанес мужчине удар в живот. В поддержку школьника выступили его земляки со всего алтайского края. В Рубцовске даже собираются выйти на митинг в поддержку юного спортсмена. Сам школьник в перерывах между судами сдает экзамены.

Очередное заседание суда прошло 2 июня. Интересы несовершеннолетнего будет представлять барнаульский адвокат Олег Пронин. "Вести Алтай" отмечают, что неоднократно пытались встретиться с тренером Игорем Мананниковым, но, увы, безрезультатно. От встреч с журналистами тренер уклоняется, но при этом заявил гражданский иск. Он требует от семьи подростка 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, 82 000  рублей - как недополученный  доход и 2 990 рублей, которые он потратил на лекарства.

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