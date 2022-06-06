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Финал чемпионата России по киберспорту в 2023 году может пройти в Томске

Главная В России
Красноярск
13:00 6 Июня 2022
общество, финал, чемпионат
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Финал Всероссийского чемпионата по компьютерному спорту в 2023 году может пройти в Томске. Об этом заявил директор Центра прикладного анализа больших данных вуза Вячеслав Гойко. Он отметил, что р регионе для этого созданы все условия - пять профессиональных киберарен и киберкласс в Томском госуниверситете.

по словам Гойко, Федерация компьютерного спорта России ежегодно проводит Всероссийскую киберспортивную лигу. Соревнования проходят в июне, в разных городах. В 2022 году чемпионат пройдет в Белгороде, но уже сейчас томичи заявили о своей готовности принять киберспортсменов в следующем году на своей площадке.

- Мы хотим в следующем году принять чемпионат в Томске – сказал Вячеслав Гойко, отметив, что летом ФКС приедет в Томск, чтобы оценить технические и организаторские способности. Решение будет принято к концу лета. 

Фото:©РИА Новости/

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