Двое пожарных погибли в горящем доме в иркутском Бодайбо

Трагедией завершился пожар в иркутском городе Бодайбо. В загоревшемся доме погибли двое пожарных, а несколько семей потеряли жилье.

Пожар произошел в ночь на 22 января в 12-квартирном деревянном доме. По данным главного управления МЧС по Иркутской области, в дом вошли звенья газодымозащитной службы. Одно из звеньев не вернулось. Позже, как рассказали в следственном управлении СКР по региону, в подвале нашли тела двух молодых сотрудников ПСЧ-137 - начальника караула Игоря Руснакова и пожарного Вадима Найденова.

23 января прошло внеочередное заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Семьям погибших с нашей стороны будет оказана всесторонняя помощь, в том числе по возможности трудоустройства, устройства малолетнего ребенка Вадима Найденова в детский сад и, конечно, по решению жилищного вопроса», – сообщил на заседании иркутский губернатор Игорь Кобзев.

По данным официального портала региона, восемь семей погорельцев получат помощью в размере от 100 тыс. до 113 тыс. руб. на семью (в зависимости от их доходов). Все семьи пока разместились у родственников.

Комиссию по ликвидации последствий пожара возглавил мэр Бодайбинского района Евгений Юмашев. Вопросы с жильем для погорельцев планируется решить за месяц.

Как писали Sibnovosti.ru, летом прошлого года крупный пожар произошел в поселке Заярском, расположенном в черте города Братска Иркутской области. Тогда сгорели два многоквартирных деревянных дома.

Фото: © главное управление МЧС по Иркутской области