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В Бурятии закрываются школы

Главная В России
Красноярск
10:28 24 Января 2022
глава, обучение, вирус, школы, обращение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Бурятия принимают дополнительные меры для борьбы с распространением «омикрона» - нового штамма COVID-19. Они касаются образовательных учреждений.

«Сейчас у нас временное решение о том, что в городе Улан-Удэ и части районов закрываются школы. Пока это на две недели, будем смотреть по развитию ситуации», - сказал в своем обращении к жителям региона его глава Алексей Цыденов.

Он уточнил, что исключение сделано для учеников выпускных – девятых и 11-х – классов. Они продолжат посещать школы.    

Алексей Цыденов отметил, что штамм в республике распространяется быстро – «буквально за неделю более чем в два раза приросли по суточному объему заболеваемости». При этом, значительная часть зараженных переносит болезнь легко.

По данным оперативного штаба, число случаев заболевания в республике с начала пандемии превысило отметку в 80 тыс. человек.

Фото: © правительство Республики Бурятия

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