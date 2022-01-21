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Уголовное дело расследуют после взрыва на молочном комбинате в Новосибирской области

Главная В России
Красноярск
09:43 21 Января 2022
взрыв, скр, пострадавшие, предприятие, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области после взрыва на территории «Купинского молочного комбината» возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Возбуждением дела завершилась доследственная проверка, которую провели сотрудники следственного управления СКР по региону. По данным ведомства, инцидент произошел днем 20 января в складском помещении мороженого цеха. Его причиной названа разгерметизация холодильного оборудования.  

«В результате происшествия пострадали трое работников. В настоящее время мужчины находятся в медицинском учреждении, где им оказывается необходимая врачебная помощь», - рассказали о последствиях происшествия в следственном управлении.

Как уточнили в прокуратуре Новосибирской области, пострадавшие - сотрудники ООО «Молочный комбинат Купинский», которые работали на складе ООО «Купинское мороженое». В результате взрыва частично обрушились стены цеха из сэндвич-панелей.

Фото: © следственное управление СКР по Новосибирской области  

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