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Банк России предложил запретить криптовалюты

Главная В России
Красноярск
09:22 21 Января 2022
обсуждение, запрет, центробанк, валюта, электроэнергия
Автор: Sibnovosti.ru
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Центробанк РФ предложил запретить выпуск криптовалют и их использование в качестве инвестиций. Эти предложения содержатся в докладе, опубликованном на сайте регулятора.

Доклад называется «Криптовалюты: тренды, риски, меры». Он размещен для общественных консультаций. Замечания и предложения по докладу предлагается направлять до 1 марта 2022 года.

Прежде всего, как отмечается в документе, криптовалюты «создают существенные угрозы для благосостояния российских граждан, стабильности финансовой системы и угрозы, связанные с обслуживанием криптовалютами нелегальной деятельности». Авторы доклада считают, что использование криптовалют угрожает суверенитету национальной валюты.

В числе примера последствий майнинга криптовалют в докладе приводится ситуация в одном из сибирских регионов.

«В Иркутской области, где установлены самые низкие в стране тарифы для населения, в 2021 году потребление электроэнергии выросло, по предварительным оценкам, в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом… Такие тренды повышают риск существенных нагрузок на электросети и возникновения чрезвычайных ситуаций, что, в свою очередь, может негативно сказаться на стабильности энергообеспечения жилых зданий, объектов социальной инфраструктуры и предприятий», - говорится в документе.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года компания Brand Analytics провела исследование и назвала три самые популярные среди россиян криптовалюты. В их число вошли биткоин, Tether и Litecoin.

Фото: © Банк России

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