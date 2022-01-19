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Трудовые мигранты в Томской области заплатят за патенты 133 млн рублей

Главная В России
Красноярск
14:29 19 Января 2022
продажа, иностранцы, область, стоимость, место
Автор: Sibnovosti.ru
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В 2022 году Томская область планирует получить от продажи патентов трудовым мигрантам 133 млн руб. Это на 12 млн руб. больше, чем в 2021-м.

Стоимость патента была повышена в этом году на 435 руб. – до 4 752 руб. в месяц. По этому показателю Томская область занимает шестое место в Сибирском федеральном округе.

«Их (патентов – Sibnovosti.ru) стоимость в Томской области устанавливается по принципу соответствия ежемесячной платы иностранных граждан за патент и НДФЛ, уплачиваемого гражданами РФ, занятыми в аналогичных отраслях экономики», - отмечается на сайте законодательной думы региона.

Необходимость приобретения патентов не распространяется на граждан государств Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия).

Как писали Sibnovosti.ru, в марте 2021 года двум жителям Томской области было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация группой лиц по предварительному сговору незаконного пребывания иностранных граждан в РФ). По данным следствия, обвиняемые помогли незаконно получить документы и прописку более 100 мигрантам из стран Центральной Азии.

Фото: © законодательная дума Томской области

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