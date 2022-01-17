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Бродячие собаки в Чите стали угрозой для детей

Главная В России
Красноярск
11:40 17 Января 2022
школьники, проверка, животные, нападение, район
Автор: Sibnovosti.ru
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В Ингодинском районе Читы участились случаи нападения бродячих собак на детей. Следственное управление СКР по Забайкальскому краю проводит проверку.

Доследственная проверка начата по сообщениям СМИ. Согласно эти сообщениям, появившимся 14 января, стая собак набросилась на двух школьников.  

«Животные покусали школьников, порвали вещи», - рассказали в следственном управлении.

По данным ведомства, его сотрудники намерены, в частности, получить объяснение должностных лиц, которые отвечают за регулирование численности безнадзорных животных.

Аналогичная проверка была объявлена примерно неделю назад. Тогда причиной стало нападение собаки на девочку.

Как писали Sibnovosti.ru, руководители Новосибирска и Улан-Удэ считают целесообразным внести поправки в федеральный закон, регулирующий обращение с безнадзорными животными. Речь об этом шла на встрече представителей руководства обоих городов, состоявшейся после новогодних праздников.

Фото: © следственное управление СКР по Забайкальскому краю

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