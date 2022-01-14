В Новосибирске вновь вырос объем сданного жилья

В Новосибирске подвели итоги жилищного строительства в 2021 году. Застройщики ввели в эксплуатацию 1,57 млн кв. м жилья. Это 0,82 кв. м на каждого жителя города.

Согласно подсчетам управления архитектурно-строительной инспекции мэрии, подавляющая часть новой жилплощади приходится на многоэтажное жилье – 1,37 млн кв. м. Всего в Новосибирске возвели 133 таких дома в общей сложности на 25,77 тыс. квартир. Сообщается также, что лидером по объему жилищного строительства в прошлом году стал Октябрьский район. На него пришлось 311,46 тыс. кв. м.

Пресс-центр мэрии Новосибирска также отметил, что 72% нового жилого фонда представлено каркасными домами. Доля панельных домов составляет 18%, кирпичных - 10%.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2020 году в Новосибирске ввели в эксплуатацию 1,3 млн кв. м жилья. Это на 24% больше, чем в 2019-м. Ранее министерство строительства Новосибирской области сообщало о том, что в 2021 году были решены проблемы дольщиков 20 долгостроев региона.

Фото: © министерство строительства Новосибирской области