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«Телефонным» мошенникам удалось обмануть сотрудника банка в Оренбургской области

Главная В России
Красноярск
15:25 13 Января 2022
банк, мвд, уголовное, мошенники, телефон
Автор: Sibnovosti.ru
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Жертвой дистанционного мошенничества с хищением средств с банковского счета в Оренбурге стала сотрудник банка. О необычном случае рассказали в управлении МВД России по Оренбургской области.

Сама схема обмана оказалась «традиционной». Мошенник, позвонивший женщине по телефону, представился сотрудником банка и сообщил, что злоумышленники пытаются оформить кредит на ее имя. В дальнейшем менеджера уговорили снять со своего счета 424 тыс. руб. и перевести их согласно предложенной инструкции. Деньги были похищены.

По данным областного главка полиции, потерпевшая сама работает в банке. Она занимает должность экономиста. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре прошлого года Улан-Удэ женщина, позвонившая фармацевту аптеки, представилось ее начальницей, потерявшей от простуды голос. Она уговорила фармацевта перечислить ей 24 тыс. руб.   чтобы оплатить пожарно-технические услуги.

Фото: © МВД по Республике Бурятия

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