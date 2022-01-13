Майнинг в Иркутской области привел к росту числа пожаров

В Иркутской области отмечают рост числа пожаров из-за майнинга криптовалют. Соответствующее оборудование жители региона устанавливают в квартирах, дачных домах и гаражах.

«Оборудовать криптофермы в жилье, гаражных боксах и т. п. недопустимо – электросети, предназначенные для бытовых нужд, не рассчитаны на подобную нагрузку», - пояснили в главном управлении МЧС по Иркутской области.

Несколько пожаров произошли в конце прошлого года, а 7 января 2022-го сгорел дачный дом в ДНТ «Щукино» на Байкальском тракте. Его хозяин эксплуатировал майнинговое оборудование, и чрезмерная нагрузка на сеть вызвала короткое замыкание. Мужчина, получившие ожоги, находится в реанимационном отделении больницы.

Как писали Sibnovosti.ru, увлечение иркутян майнингом криптовалют стало причиной участившихся в областном центре случаев отключения электроэнергии. По данным энергокомпаний, рост нагрузки стал резко расти с июня 2021 года. В результате, в ноябре она выросла на 40%.

Фото: © главное управление МЧС по Иркутской области