Новосибирцы стали победителями Сибирского фестиваля снежной скульптуры

В Новосибирске завершился традиционный Сибирский фестиваль снежной скульптуры. Мастера этого жанра работали в Первомайском сквере.

«В этом году тематика фестиваля посвящена мотивам Сибири. И мне кажется, что участники почувствовали эту тонкость, особенность, и сумели ее передать в своих работах», – привел пресс-центр мэрии комментарий главы города Анатолия Локтя.

По данным городской администрации, победителем на этот раз стала одна из новосибирских команд с композицией «Танец шамана». На втором месте оказались мастера из казахстанского города Павлодара («Между времен и пространств»), на третьем – из Республики Тува («Из поколения в поколение»). Приз мэра достался хабаровчанам («Духи Сибири»).

Творческое соревнование прошло уже в 22-й раз.

Как писали Sibnovosti.ru, в середине декабря были подведены итоги фестиваля ледяной скульптуры «Хрустальный Томск – 2021». Его победителем стала команда из Республики Саха (Якутия) с композицией «Небесная кобылица».

Фото: © мэрия Новосибирска