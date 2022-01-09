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Новосибирцы стали победителями Сибирского фестиваля снежной скульптуры

Главная В России
Красноярск
11:02 9 Января 2022
команда, фестиваль, скульптура, снег, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске завершился традиционный Сибирский фестиваль снежной скульптуры. Мастера этого жанра работали в Первомайском сквере.

«В этом году тематика фестиваля посвящена мотивам Сибири. И мне кажется, что участники почувствовали эту тонкость, особенность, и сумели ее передать в своих работах», – привел пресс-центр мэрии комментарий главы города Анатолия Локтя.

По данным городской администрации, победителем на этот раз стала одна из новосибирских команд с композицией «Танец шамана». На втором месте оказались мастера из казахстанского города Павлодара («Между времен и пространств»), на третьем – из Республики Тува («Из поколения в поколение»). Приз мэра достался хабаровчанам («Духи Сибири»).

Творческое соревнование прошло уже в 22-й раз.

Как писали Sibnovosti.ru, в середине декабря были подведены итоги фестиваля ледяной скульптуры «Хрустальный Томск – 2021». Его победителем стала команда из Республики Саха (Якутия) с композицией «Небесная кобылица».

Фото: © мэрия Новосибирска

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