Трое жителей Хакасии задохнулись в горящем доме

С начала 2022 года в Республике Хакасия на пожарах погибло уже пять человек. Трое из них – в результате возгорания в частном доме на ул. Ленина в селе Калинино.

Пожар в селе произошел утром 8 января. Сотрудники главного управления МЧС по региону были на месте уже через шесть минут после поступления сигнала и справились с открытым огнем примерно за 20 минут. На месте были обнаружены тела двух мужчин и женщины, отравившихся угарным газом

«Накануне трагедии сожители употребляли алкогольные напитки в компании знакомого им местного жителя. Предположительно причиной возгорание явилось неосторожное обращение с огнем при курении», - говорится в сообщении главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Село Калинино расположено в Усть-Абаканском районе Хакасии.

Фото: © главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия