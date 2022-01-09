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Трое жителей Хакасии задохнулись в горящем доме

Главная В России
Красноярск
10:38 9 Января 2022
скр, пожар, дом, погибшие, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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С начала 2022 года в Республике Хакасия на пожарах погибло уже пять человек. Трое из них – в результате возгорания в частном доме на ул. Ленина в селе Калинино.

Пожар в селе произошел утром 8 января. Сотрудники главного управления МЧС по региону были на месте уже через шесть минут после поступления сигнала и справились с открытым огнем примерно за 20 минут. На месте были обнаружены тела двух мужчин и женщины, отравившихся угарным газом

«Накануне трагедии сожители употребляли алкогольные напитки в компании знакомого им местного жителя. Предположительно причиной возгорание явилось неосторожное обращение с огнем при курении», - говорится в сообщении главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Село Калинино расположено в Усть-Абаканском районе Хакасии.

Фото: © главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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