24 декабря
Новости России
погода -21 °C
73.36
 
€ 83.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Байкал не станет федеральной территорией

Главная В России
Красноярск
10:28 24 Декабря 2021
территория, президент, путин, байкал, пресс-конференция
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

У правительства РФ нет планов придать территории вокруг озера Байкал статус федеральной. Об этом сказал российский президент Владимир Путин.

Глава государства ответил на вопрос журналистки из Республики Бурятия в ходе своей большой пресс-конференции. Она прошла 23 декабря.

«Мне неизвестно … о том, что обсуждается такой вопрос, о том, что Байкал должен стать федеральной территорией… Речь наверняка шла о том, чтобы выделить дополнительные ресурсы для того, чтобы поддержать уникальные экосистемы Байкала, наладить соответствующую хозяйственную деятельность, чтобы она ничему не мешала, и помочь людям организовать там жизнь и работу. Если те, кто у Байкала проживает, хоть в чем-то сомневаются, не должно быть никаких опасений за то, что это произойдет», - сказал Владимир Путин.

21 декабря вышло распоряжение правительства РФ о выделении Республике Бурятия 4,1 млрд руб. Эти средства пойдут на реконструкцию очистных сооружений по федеральному проекту «Сохранение озера Байкал».

Первой федеральной территорией в РФ в 2020 году стал поселок Сириус, ранее входивший в состав Сочи.

Фото: © сайт президента России

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Омские хоккеисты обыграли лидера «Востока» КХЛ

Омские хоккеисты обыграли лидера «Востока» КХЛ

24 Декабря 2021 г.
Игра «Авангард» с «Металлургом» состоялась в Балашихе
Новости Красноярска: Компания «Росатома» стала совладельцем томского ГОКа

Компания «Росатома» стала совладельцем томского ГОКа

24 Декабря 2021 г.
ОУП приобрели 25% минус одна акция «Ильменита»
Новости Красноярска: В Улан-Удэ восстанавливают теплоснабжение

В Улан-Удэ восстанавливают теплоснабжение

24 Декабря 2021 г.
Три котла ТЭЦ-1 работают на полную мощность
Новости Красноярска: Пресс-конференция «Международный молодежный проект «Диалог молодежи: Россия-Казахстан» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Международный молодежный проект «Диалог молодежи: Россия-Казахстан» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23 Декабря 2021 г.
Участвуют представители двух стран
Новости Красноярска: В Оренбурге для туристов создали электронный гид

В Оренбурге для туристов создали электронный гид

23 Декабря 2021 г.
Маршрут состоит из 30 точек
Новости Красноярска: После масштабной аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ возбудили уголовное дело

После масштабной аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ возбудили уголовное дело

23 Декабря 2021 г.
В городе подготовлено 10 пунктов временного размещения граждан
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Вице-спикер Заксобрания Красноярского края отправлен в СИЗО на два месяца

Вице-спикер Заксобрания Красноярского края отправлен в СИЗО на два месяца

23 Декабря 2021 г.
Его подозревают в 8 эпизодах присвоения и растраты
Новости Красноярска: Правоохранительные органы Красноярского края арестовали мужа ачинской кассирши Дениса Григорьева

Правоохранительные органы Красноярского края арестовали мужа ачинской кассирши Дениса Григорьева

19 Декабря 2021 г.
Григорьева вступила в активную фазу сотрудничества со следствием
Новости Красноярска: «Обнаружено более 180 тысяч рублей»: в Красноярском крае нашли часть похищенных из офиса Альфа-банка денег

«Обнаружено более 180 тысяч рублей»: в Красноярском крае нашли часть похищенных из офиса Альфа-банка денег

21 Декабря 2021 г.
Часть денег нашли в гараже, часть у родственников
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru