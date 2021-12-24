Байкал не станет федеральной территорией

У правительства РФ нет планов придать территории вокруг озера Байкал статус федеральной. Об этом сказал российский президент Владимир Путин.

Глава государства ответил на вопрос журналистки из Республики Бурятия в ходе своей большой пресс-конференции. Она прошла 23 декабря.

«Мне неизвестно … о том, что обсуждается такой вопрос, о том, что Байкал должен стать федеральной территорией… Речь наверняка шла о том, чтобы выделить дополнительные ресурсы для того, чтобы поддержать уникальные экосистемы Байкала, наладить соответствующую хозяйственную деятельность, чтобы она ничему не мешала, и помочь людям организовать там жизнь и работу. Если те, кто у Байкала проживает, хоть в чем-то сомневаются, не должно быть никаких опасений за то, что это произойдет», - сказал Владимир Путин.

21 декабря вышло распоряжение правительства РФ о выделении Республике Бурятия 4,1 млрд руб. Эти средства пойдут на реконструкцию очистных сооружений по федеральному проекту «Сохранение озера Байкал».

Первой федеральной территорией в РФ в 2020 году стал поселок Сириус, ранее входивший в состав Сочи.

Фото: © сайт президента России