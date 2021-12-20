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Столицу Бурятии пообещали включить в проект «Чистый воздух» в 2022 году

Главная В России
Красноярск
10:42 20 Декабря 2021
вице-премьер, выбросы, воздух, проект, тепло
Автор: Sibnovosti.ru
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Улан-Удэ может войти в федеральный проект «Чистый воздух» в июне 2022 года. Ранее предполагалось, что это произойдет только в 2024-м.

О предполагаемом изменении сроков стало известно в ходе рабочей поездки в Республику Бурятия вице-премьера – полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

По данным министерства природных ресурсов и экологии РФ, десятки тысяч домов в Улан-Удэ до сих пор отапливаются углем и дровами. Вредные вещества скапливаются в Иволгино-Удинской межгорной впадине, где расположен город.

«В прошлую зиму концентрация бензпирена превышала предельно допустимую концентрацию в 30 раз, а в позапрошлую зиму отмечались дни, когда предельно допустимая концентрация была превышена в 60 раз», – привел официальный портал Бурятии слова главы республики Алексея Цыденова.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце прошлого года компания «Россети Сибирь» представила расчеты перевода на энергопотребление частного сектора Красноярска, Улан-Удэ и Читы. Проект для Улан-Удэ оценивался тогда в 3,37 млрд руб.

В настоящее время в «Чистый воздух» включены 12 городов, в числе которых Братск, Красноярск, Новокузнецк, Норильск, Омск, Чита. Проект предполагает снижение совокупного объема вредных выбросов на 22% к уровню 2017 года.

Фото: © официальный портал Республики Бурятия

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