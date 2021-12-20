Население Забайкалья может оказаться менее миллиона человек

Численность забайкальцев продолжает сокращаться. Население региона в скором времени может оказаться менее 1 млн человек.

Демографическая ситуация стала одной из тем послания губернатора Забайкальского края законодательному собранию. Александр Осипов выступил с ним 19 декабря.

«Еще недавно по историческим меркам Забайкальский край насчитывал численность населения 1,37 млн человек. Сейчас у нас уже немногим более 1 млн человек. В плохом смысле благодаря вкладу коронавируса есть риск уйти на численность (населения) региона менее 1 млн человек», - процитировал главу региона ТАСС.

Численность населения региона снижается с рубежа 1980-х и 1990-х годов. В последнее время этот процесс удалось замедлить, но не остановить. По словам Александра Осипова, помимо коронавируса, причинами высокой смертности остаются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Он упомянул в числе проблем также преступность и «социальные пороки разной направленности».

На начало 2021 года в Забайкальском крае проживало 1,05 млн человек. По данным статистических справочников, это на 324 тыс. человек меньше, чем в 1989 году.

Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края