Дело экс-ректора иркутского вуза направлено в суд

В суд направлено уголовное дело бывшего ректора иркутского Байкальского государственного университета. Он обвиняется ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

По данным следственного управления СКР по Иркутской области, преступление имело место в 2018-2019 годы. Тогда, по версии следствия, руководитель учебного заведения незаконно премировал себя в обшей сложности на 860 тыс. руб. Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ.

Фамилия экс-ректора в сообщении областного главка СКР не указывается. По данным «Газеты.ру», речь идет об Александре Суходолове. Он руководил БГУ в 2014-2019 годах.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2018 году суд приговорил бывшего ректора Омского государственного педагогического университета Олега Волоха к четырем годам и одному месяцу лишения свободы условно за присвоение бюджетных средств.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области