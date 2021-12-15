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Через Искитимку в Кемерове перебросят новый мост

Главная В России
Красноярск
13:07 15 Декабря 2021
контракт, аукцион, проект, мост, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемерове построят новый мост через реку Искитимку. Работы должны быть выполнены до 2024 года.

Подрядчиком проекта выступит АО «Кемеровоспецстрой». Компания стала победителем соответствующего аукциона. Объем контракта составил 782,2 мл руб.

Как пояснили в мэрии столицы Кузбасса, подрядчику предстоит возвести четырехполосный автомобильный мост протяженностью 92 м и шириной 23 м. Кроме того, будут построены подходы к мосту с тротуарами и велодорожками.

Новый объект должен улучшить транспортную доступность создаваемого в Кемерове культурного кластера. Работы стартуют в 2022 году.

Искитимка является притоком Томи. Она пересекает Заводской и Центральный районы Кемерова. Средняя ширина Искитимки составляет 10-12 м.

Фото: © мэрия Кемерова

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