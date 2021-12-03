Новосибирцы неудачно стартовали в волейбольной Лиге чемпионов

Новосибирский «Локомотив» был разгромлен в первом туре мужской волейбольной Лиги чемпионов. Его соперников был шестикратный чемпион Италии «Чивитанова».

Матч прошел на Апениннском полуострове. В начале каждого из трех сетов сибиряки навязывали хозяевам борьбу, но затем итальянцы отрывались в счете. Итог – 0:3 (17:25, 20:25, 15:25) за один час и 18 минут. По данным сайта «Локомотива», 17 очков «Чивитанова» набрала эйсами. У гостей самым результативным оказался Дражен Лубрич, набравший 14 очков.

В другой паре в группе в группе С польский клуб «Закса Кендзежин-Козле» уверенно разобрался со словенским «Марибором» – 3:0 (25:19, 25:18, 25:17). 14 декабря «Локомотив» дома встретится с поляками.

По итогам групповой стадии в четвертьфинал Лиги чемпионов выйдут победители пяти групп, а также три команды, занявшие вторые места, по лучшим дополнительным показателям.

Фото: © волейбольный клуб «Локомотив»