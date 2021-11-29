Томскому лицею вернут исторический облик

В Томске капитально отремонтирую лицей №8 им. Рукавишникова. Здание, построенное еще в 1936 году, имеет статус памятника культурного наследия регионального значения.

Муниципалитет объявил о предстоящем аукционе на право провести капремонт. Стартовая цена составляет 154 млн руб. В дальнейшем предполагается привлечь в проект средства федерального и областного бюджетов.

Трехэтажный лицей расположен на пр. Кирова. В последний раз его ремонтировали в 1990-е годы. По данным официального сайта мэрии Томска, на этот раз предполагается полная модернизация здания.

«В частности, будет воссоздан архитектурно-лепной декор, кровельные ограждения и другие элементы исторического облика», - рассказали в городской администрации.

В настоящее время ученики лицея №8 распределены между гимназией №6, гуманитарным лицеем, школами №12 и «Перспектива».

Фото: © мэрия Томска