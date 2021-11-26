Объявлен аукцион на благоустройство поймы Каменки в Новосибирске

Благоустройство поймы реки Каменки в Новосибирске начнется в конце апреля 2022 года и завершится в октябре 2023-го. Это указывается в документации аукциона на право проведения работ.

Аукцион объявило МАУ «Городская дирекция парков». Речь идет о первом этапе благоустройства.

«В рамках реализации первого этапа благоустройства запланировано: обустройство зеленой зоны экотропами, велодорожкой, игровыми площадками, пешеходными мостами, размещение павильонов проката спортивного инвентаря, кафе и туалетов», - рассказали в пресс-центре мэрии.

Начальная (максимальная) цена лота установлена в размере 299 млн руб. Итоги торгов должны быть подведены 16 декабря.

Как писали Sibnovosti.ru, масштабное благоустройство ожидается на площади 20 га. Проект «Каменка» станет первым в России парком, построенном на затопляемой территории.

Фото: © дизайн-проект ландшафтного парка «Каменка»