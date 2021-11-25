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На строительстве новосибирского детсада потребовались дополнительные субподрядчики

Главная В России
Красноярск
12:42 25 Ноября 2021
строительство, детсад, срок, работы, готовность
Автор: Sibnovosti.ru
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На строительство детсада в новосибирском микрорайоне «Просторный» направлены дополнительные субподрядчики. Это должно позволить сдать объект в эксплуатацию согласно плану – до конца 2021 года.  

Появление новых субподрядчиков было вызвано отставанием в сроках работ. По словам вице-мэра - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева, оно было замечено еще в сентябре. В настоящее время готовность объекта оценивается в 80-85%.

По данным пресс-центра мэрии, трехэтажное здание детсада-яслей площадью 5,3 тыс. кв. м рассчитано на 265 мест. Подрядчиком выступает ООО «Масстройэлит».

«Пригородный» расположен на Южно-Чемском жилмассиве в левобережной части Новосибирска.

В мэрии добавили, что в 2021 году в Новосибирске планируется сдать в общей сложности три объекта образования. В их числе два детсада на ул. Шевелева и ул. 9 Ноября, а также школа на ул. Немыткина.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook

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