На строительстве новосибирского детсада потребовались дополнительные субподрядчики

На строительство детсада в новосибирском микрорайоне «Просторный» направлены дополнительные субподрядчики. Это должно позволить сдать объект в эксплуатацию согласно плану – до конца 2021 года.

Появление новых субподрядчиков было вызвано отставанием в сроках работ. По словам вице-мэра - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева, оно было замечено еще в сентябре. В настоящее время готовность объекта оценивается в 80-85%.

По данным пресс-центра мэрии, трехэтажное здание детсада-яслей площадью 5,3 тыс. кв. м рассчитано на 265 мест. Подрядчиком выступает ООО «Масстройэлит».

«Пригородный» расположен на Южно-Чемском жилмассиве в левобережной части Новосибирска.

В мэрии добавили, что в 2021 году в Новосибирске планируется сдать в общей сложности три объекта образования. В их числе два детсада на ул. Шевелева и ул. 9 Ноября, а также школа на ул. Немыткина.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook