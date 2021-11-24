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Депутат в Иркутской области отделался штрафом за нападение на полицейских

Главная В России
Красноярск
09:14 24 Ноября 2021
суд, приговор, нападение, депутаты, штраф
Автор: Sibnovosti.ru
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В Киренском районном суде Иркутской области завершился процесс по делу депутата районной думы. Он был признан виновным в нападении на полицейских.

Уголовное дело расследовалось по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Эпизод, который лег в его основу, произошел в феврале 2021 года. Тогда нетрезвого депутата доставили в отдел полиции прямо из здания администрации, чтобы составить протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность).  

«Не подчинившись законным требованиям представителей правоохранительных органов, нанес двум сотрудникам полиции удары, причинив им телесные повреждения», - рассказали в прокуратуре Иркутской области.

В результате 35-летний обвиняемый был приговорен к штрафу в 100 тыс. руб.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области

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