После ремонта открыли дорогу Абакан – Подсинее

В Республике Хакасия полностью открыто автомобильное движение по трассе Абакан – Подсинее. Дорожные работы шли там с июня этого года.

Подрядчиками при реализации проекта выступили ООО ДСП-8 и ООО ДСК-7. Стоимость работ составила 116 млн руб. На дороге заменен грунт на глубину до 7 м.

«Специалисты подрядных организаций убрали старый грунт с глинистыми частицами, установили дренажные колодцы для отвода воды, отсыпали ступенчатый склон скальником, положили новое асфальтобетонное покрытие», - уточнил сайт правительства региона.

По словам главы республики Валентина Коновалова, дорога Абакан – Подсинее является одним из главных въездов в Хакасию, «ее лицом».

Фото: © пресс-служба правительства Республики Хакасия