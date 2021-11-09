9 ноября
Новости России
погода +2 °C
71.4
 
€ 82.54
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

После ремонта открыли дорогу Абакан – Подсинее

Главная В России
Красноярск
15:31 9 Ноября 2021
ремонт, дорога, срок, средства, стоимость
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Республике Хакасия полностью открыто автомобильное движение по трассе Абакан – Подсинее. Дорожные работы шли там с июня этого года.

Подрядчиками при реализации проекта выступили ООО ДСП-8 и ООО ДСК-7. Стоимость работ составила 116 млн руб. На дороге заменен грунт на глубину до 7 м.

«Специалисты подрядных организаций убрали старый грунт с глинистыми частицами, установили дренажные колодцы для отвода воды, отсыпали ступенчатый склон скальником, положили новое асфальтобетонное покрытие», - уточнил сайт правительства региона.

По словам главы республики Валентина Коновалова, дорога Абакан – Подсинее является одним из главных въездов в Хакасию, «ее лицом».

Фото: © пресс-служба правительства Республики Хакасия

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: За взятки оштрафован экс-глава одного из районов Оренбургской области

За взятки оштрафован экс-глава одного из районов Оренбургской области

9 Ноября 2021 г.
Следствие настаивало на лишении бывшего чиновника свободы
Новости Красноярска: Огонь уничтожил церковь в иркутском селе

Огонь уничтожил церковь в иркутском селе

9 Ноября 2021 г.
Пострадавших в результате пожара нет
Новости Красноярска: Новосибирская область готова экспортировать 1,3 млн тонн зерна

Новосибирская область готова экспортировать 1,3 млн тонн зерна

9 Ноября 2021 г.
Крупнейшим его покупателем стал Казахстан
Новости Красноярска: Обломки Ан-12 перевезли в Иркутск

Обломки Ан-12 перевезли в Иркутск

9 Ноября 2021 г.
Там их изучат специалисты Международного авиационного комитета
Новости Красноярска: Бездействие полицейского позволило произойти убийству в Новосибирской области

Бездействие полицейского позволило произойти убийству в Новосибирской области

9 Ноября 2021 г.
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о халатности
Новости Красноярска: Руководителя бурятской мостостроительной компании подозревают в невыплате зарплаты

Руководителя бурятской мостостроительной компании подозревают в невыплате зарплаты

9 Ноября 2021 г.
Объем задолженности превышает 8 млн рублей
Новости компаний
08/11
Тренинг в уникальном «реалити» формате известного бизнес-тренера в России Владимира Якубы - "Продажи на максимум" пройдет 24 ноября в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Пик четвёртой волны коронавируса в Красноярском крае ожидается в конце ноября

Пик четвёртой волны коронавируса в Красноярском крае ожидается в конце ноября

4 Ноября 2021 г.
В течение последних двух недель наблюдается зигзагообразное течение волны
Новости Красноярска: В Красноярском крае продлили правило предъявления qr-кодов в ТРЦ на неопределенный срок

В Красноярском крае продлили правило предъявления qr-кодов в ТРЦ на неопределенный срок

7 Ноября 2021 г.
Губернатор Красноярского края подписал изменения в указ об ограничительных мерах.
Новости Красноярска: В красноярском оперштабе опровергли сообщения о введении комендантского часа

В красноярском оперштабе опровергли сообщения о введении комендантского часа

5 Ноября 2021 г.
Ложные предупреждения появились в соцсетях и чатах
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru