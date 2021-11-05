Башкортостану отдадут родину Салавата Юлаева

Челябинская область и Республика Башкортостан завершили описание административной границы между регионами. Оно предполагает передачу областью республике небольшой приграничной территории, сообщил ТАСС.

Этот участок земли имеет большое культурно-историческое значение для Башкортостана. Ранее на нем располагалась деревня Текеево. Там в 1754 году родился национальный герой башкирского народа Салават Юлаев. В республике его именем названы район, город, улицы, культурно-просветительские учреждения.

Поэт и военачальник Салават Юлаев принял активное участие в Крестьянской войне под предводительством Емельяна Пугачева 1773-1775 годов. Он был взят в плен царскими войсками и окончил свою жизнь в заключении в одной из балтийских крепостей в 1800 году.

В ходе подавления восстания было сожжено много башкирских деревень. В том числе, Текеево.