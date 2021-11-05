5 ноября
Новости России
погода -8 °C
71.49
 
€ 82.81
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Башкортостану отдадут родину Салавата Юлаева

Главная В России
Красноярск
16:02 5 Ноября 2021
территория, республика, герои, граница, регионы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Челябинская область и Республика Башкортостан завершили описание административной границы между регионами. Оно предполагает передачу областью республике небольшой приграничной территории, сообщил ТАСС.

Этот участок земли имеет большое культурно-историческое значение для Башкортостана. Ранее на нем располагалась деревня Текеево. Там в 1754 году родился национальный герой башкирского народа Салават Юлаев. В республике его именем названы район, город, улицы, культурно-просветительские учреждения.

Поэт и военачальник Салават Юлаев принял активное участие в Крестьянской войне под предводительством Емельяна Пугачева 1773-1775 годов. Он был взят в плен царскими войсками и окончил свою жизнь в заключении в одной из балтийских крепостей в 1800 году.

В ходе подавления восстания было сожжено много башкирских деревень. В том числе, Текеево.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Приаргунске появится крытая ледовая арена

В Приаргунске появится крытая ледовая арена

5 Ноября 2021 г.
Забайкалье получит 1,5 млрд рублей на «Комплексное развитие сельских территорий»
Новости Красноярска: Заключено соглашение о благоустройстве поймы Первой Ельцовки в Новосибирске

Заключено соглашение о благоустройстве поймы Первой Ельцовки в Новосибирске

5 Ноября 2021 г.
Работы должны быть завершены к 1 ноября 2022 года
Новости Красноярска: Нерабочие дни в Томской области продлены до середины ноября

Нерабочие дни в Томской области продлены до середины ноября

5 Ноября 2021 г.
Число ПЦР-тестов доведут до 400 в сутки на 100 тыс. населения
Новости Красноярска: Красноярец продал чужую Mazda

Красноярец продал чужую Mazda

5 Ноября 2021 г.
Он отправится в колонию
Новости Красноярска: Хоккейная «Сибирь» одержала «сухую» победу в Казани

Хоккейная «Сибирь» одержала «сухую» победу в Казани

5 Ноября 2021 г.
Новосибирская команда вернулась в зону плей-офф КХЛ
Новости Красноярска: В главном парке Абакана появятся новые объекты

В главном парке Абакана появятся новые объекты

3 Ноября 2021 г.
Объявлен аукцион на право строительства кафе
Новости компаний
02/11
Регистрация компании в Швейцарии
02/11
Лаборатория Университета Решетнёва «Малые космические аппараты» выиграла грант на создание еще одного космического спутника
28/10
Получение вида на жительство в Европе за инвестиции
28/10
Алексей Ткачев: «Надо разбираться, где серьезный поставщик, а где фирма „Рога и копыта“»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В правительстве Красноярского края произошли кадровые перестановки

В правительстве Красноярского края произошли кадровые перестановки

1 Ноября 2021 г.
Распоряжения подписаны председателем правительства региона
Новости Красноярска: Прокуратура предотвратила незаконное строительство многоквартирного дома в Красноярске

Прокуратура предотвратила незаконное строительство многоквартирного дома в Красноярске

1 Ноября 2021 г.
Также предотвращено нарушение прав участников долевого строительства
Новости Красноярска: Иркутский губернатор: «Положение близко к критическому»

Иркутский губернатор: «Положение близко к критическому»

3 Ноября 2021 г.
В регионе введены новые «антиковидные» ограничения
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru