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Иркутский губернатор: «Положение близко к критическому»

Главная В России
Красноярск
11:33 3 Ноября 2021
распоряжение, губернатор, возраст, ограничения, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области вводятся новые меры, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции. Причиной стало значительное ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе.

Соответствующие изменения внесены в губернаторский указ № 279-уг. В первую очередь, новые меры касаются пожилых жителей Иркутской области.

На дистанционный режим работы будут переведены работники в возрасте 60 лет и старше, а также больные хроническими заболеваниями. «Удаленка» для них продлится до 5 декабря 2021 года. На этот же срок введена самоизоляция невакцинированных против COVID-19 граждан того же возраста. Из дома они могут выходить только за продуктами и товарами первой необходимости, чтобы вынести мусор или выгулять домашних животных, посетить пункт вакцинации или похороны, обратиться за экстренной медицинской помощью.

«Обстановка с коронавирусной инфекцией стремительно ухудшается. Госпитализировано более 5 тыс. человек, 11 тыс. находится на амбулаторном лечении, растет смертность.  Коечный фонд региона работает на пределе. Положение близко к критическому», - объяснил необходимость усиления ограничений глава области Игорь Кобзев.

Вчера областной оперативный штаб сообщил о том, что к 2 ноября в регионе зарегистрировано 123,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Население Иркутской области составляет 2,38 млн человек.

Фото: © правительство Иркутской области

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