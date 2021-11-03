Иркутский губернатор: «Положение близко к критическому»

В Иркутской области вводятся новые меры, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции. Причиной стало значительное ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе.

Соответствующие изменения внесены в губернаторский указ № 279-уг. В первую очередь, новые меры касаются пожилых жителей Иркутской области.

На дистанционный режим работы будут переведены работники в возрасте 60 лет и старше, а также больные хроническими заболеваниями. «Удаленка» для них продлится до 5 декабря 2021 года. На этот же срок введена самоизоляция невакцинированных против COVID-19 граждан того же возраста. Из дома они могут выходить только за продуктами и товарами первой необходимости, чтобы вынести мусор или выгулять домашних животных, посетить пункт вакцинации или похороны, обратиться за экстренной медицинской помощью.

«Обстановка с коронавирусной инфекцией стремительно ухудшается. Госпитализировано более 5 тыс. человек, 11 тыс. находится на амбулаторном лечении, растет смертность. Коечный фонд региона работает на пределе. Положение близко к критическому», - объяснил необходимость усиления ограничений глава области Игорь Кобзев.

Вчера областной оперативный штаб сообщил о том, что к 2 ноября в регионе зарегистрировано 123,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Население Иркутской области составляет 2,38 млн человек.

Фото: © правительство Иркутской области