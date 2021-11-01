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Автобус с детьми в Кузбассе врезался в автомобиль

Главная В России
Красноярск
09:26 1 Ноября 2021
дтп, авария, автобус, дети, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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В Сибири произошло очередное ДТП с автобусом, перевозившим детей. На этот раз – в Кемеровской области.

Автобус «Волгобас» с детьми столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Polo, водитель которого при повороте не справился с управлением. В результате погибли две женщины - водитель автомобиля и ее пассажир, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра медицины катастроф Кузбасса.

Авария произошла на 382-м км автомобильной трассы Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга. По данным информагентства, 26 детей возвращались с экскурсии в областном центре (всего в автобусе находилось почти 40 человек). Ни один ребенок в ДТП не пострадал.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре этого года в Иркутской области попал в аварию автобус, в котором дети ехали из Аларского района региона в Кутулик, где планировали посетить музей. Тогда несколько человек были госпитализированы.

Фото: © главное управление МВД России по Кемеровской области в соцсети «ВКонтакте»

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