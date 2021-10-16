Тела троих детей обнаружены на месте пожара в доме под Новокузнецком

Трое детей погибли на пожаре в Новокузнецком районе Кемеровской области. Сгорел частный дом, расположенный в поселке Веселом.

Пожарных вызвали соседи. К моменту их приезда они уже вывели 54-летнего хозяина дома. В дальнейшем мужчину госпитализировали. После тушения пожара в доме были обнаружены тела трех маленьких девочек.

«Предварительно установлено, что в доме проживала многодетная семья, которая на профилактическом учете не состояла», - рассказали в следственном управлении СКР по Кемеровской области.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре этого года двое детей погибли на пожаре в деревне Худорожкина Иркутской области. Он произошел в одной из квартир двухквартирного жилого дома.

Фото: © следственное управление СКР по Кемеровской области