16 октября
Новости России
погода +11 °C
71.24
 
€ 82.73
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Тела троих детей обнаружены на месте пожара в доме под Новокузнецком

Главная В России
Красноярск
15:35 16 Октября 2021
пожар, дети, погиб, скр, дом
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Трое детей погибли на пожаре в Новокузнецком районе Кемеровской области. Сгорел частный дом, расположенный в поселке Веселом.

Пожарных вызвали соседи. К моменту их приезда они уже вывели 54-летнего хозяина дома. В дальнейшем мужчину госпитализировали. После тушения пожара в доме были обнаружены тела трех маленьких девочек.

«Предварительно установлено, что в доме проживала многодетная семья, которая на профилактическом учете не состояла», - рассказали в следственном управлении СКР по Кемеровской области.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре этого года двое детей погибли на пожаре в деревне Худорожкина Иркутской области. Он произошел в одной из квартир двухквартирного жилого дома.

Фото: © следственное управление СКР по Кемеровской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Новосибирской области нашли тело погибшего от отравления газом ребенка

В Новосибирской области нашли тело погибшего от отравления газом ребенка

16 Октября 2021 г.
Уголовное дело расследуется по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности
Новости Красноярска: В Чите установили памятник Героям России

В Чите установили памятник Героям России

16 Октября 2021 г.
Барельефы посвящены трем погибшим при исполнении воинского долга забайкальцам
Новости Красноярска: МКС с «киноэкипажем» на полчаса потеряла ориентацию

МКС с «киноэкипажем» на полчаса потеряла ориентацию

16 Октября 2021 г.
Кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд готовятся к возвращению на Землю
Новости Красноярска: «Похитили 25 человек»: в Новосибирске завершено расследование резонансного уголовного дела

«Похитили 25 человек»: в Новосибирске завершено расследование резонансного уголовного дела

15 Октября 2021 г.
Людей похищали под предлогом их лечения от зависимостей
Новости Красноярска: «Чита» впервые выиграла в ФНЛ-2 в этом сезоне

«Чита» впервые выиграла в ФНЛ-2 в этом сезоне

15 Октября 2021 г.
Забайкальцы обыграли в гостях «Луки-Энергию»
Новости Красноярска: Власти Улан-Удэ опробуют пересадочный тариф

Власти Улан-Удэ опробуют пересадочный тариф

15 Октября 2021 г.
Эксперимент будет идти две недели
Новости компаний
15/10
Красноярские энергетики используют новый материал для изоляции теплосетей
11/10
СГК обновила основное оборудование на Красноярской ТЭЦ-2
11/10
Ешь и беги: в Сибири выпустили здоровый фастфуд на первое
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Экс-директор "Татышев-парка" брал взятки не только дорогими машинами, но и едой

Экс-директор "Татышев-парка" брал взятки не только дорогими машинами, но и едой

14 Октября 2021 г.
Экс-руководитель Татышев-парка Максим Бархатов любил не только дорогие авто, но и вкусно покушать, сообщает...
Новости Красноярска: Рядом с красноярским микрорайоном Солнечный разгуливает медведь

Рядом с красноярским микрорайоном Солнечный разгуливает медведь

14 Октября 2021 г.
Хищника заметили несколько дней назад
Новости Красноярска: В красноярском педагогическом университете понизили стипендии

В красноярском педагогическом университете понизили стипендии

14 Октября 2021 г.
В январе примут новое решение
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru