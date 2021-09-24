Роман о гулаговской стройке в Красноярском крае стал «Прозой года»

Награду «Проза года» в национальном конкурсе «Книга года» получил Виктор Ремизов. Так жюри отметило его роман «Вечная мерзлота» о репрессированных енисейских капитанах, сообщает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Итоги премии подвели в Москве. Церемония прошла в театре «Современник». На этот раз, на конкурс было представлено более 700 книг.

Роман «Вечная мерзлота» рассказывает о строительстве железной дороги с севера Урала к Енисею в 1949-1953 годах. «Великую Сталинскую магистраль» строили заключенные ГУЛАГа.

«Я был в тех местах на Енисее и прочитал мартиролог репрессированных енисейских капитанов. И это меня, это был первый сильный очень толчок. Потом я был в трех местах в лагерях и всё видел своими глазами», - рассказал ОТР Виктор Ремизов.

Гран-при был удостоен трехтомник «История Севастополя». Его создатели получили яйцо, инкрустированное бриллиантами и сапфирами.

Фото: «Общественное телевидение России»